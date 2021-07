Dolgelukkige Gareth Southgate waarschuwt: “We moeten nog één horde nemen”

“Het is ongelooflijk van deze groep deel te mogen uitmaken”, zei Southgate. “De fans waren de hele avond fantastisch. We hebben de spelers gewaarschuwd dat ze de hele match moesten blijven knokken en dat hebben ze gedaan.”

Southgate prees ook Denemarken. “Dat is zo’n onderschatte ploeg. Ze hebben ons vandaag veel problemen bezorgd. We hebben als land zolang moeten wachten om nog eens een finale te bereiken. Sommige jongens hadden weinig ervaring met zo’n situaties, maar hebben een ongelooflijke job afgeleverd.”

De Engelse bondscoach kwam ook terug op de betwiste penalty die de Engelsen in de verlengingen kregen. “Ik heb het nog niet herbekeken. Ik kan er dus niet te veel over zeggen. Wat ik wel weet, is dat Raheem Sterling de hele wedstrijd een plaag is geweest voor de Deense verdediging. En als coach heb je niemand liever dan Harry Kane om de penalty te nemen. Hij stond tegenover een grote doelman, die hem pakte, maar gelukkig kon Harry nadien het nog rechtzetten.”

Voor Southgate was de kwalificatie voor de finale erg speciaal. 25 jaar geleden miste hij op het EK van 1996 als speler de beslissende penalty in de halve finale tegen Duitsland. “Het mooiste is dat we de fans en de natie een prachtige avond hebben kunnen bezorgen”, zei Southgate nog. “Onze reis gaat verder. We staan in de finale, er is nog één horde die we moeten nemen. Italië is een zeer goede ploeg, in uitstekende vorm. Het zal een grootse match worden. Finales zijn er om te winnen. We gaan nu goed recupereren en ons dan focussen op zondag. Vanavond was zowel fysiek als mentaal een zware avond.”