Zet Mark Cavendish vandaag zijn voet naast Eddy Merckx?

Op papier lijkt de twaalfde etappe voorbestemd om opnieuw met een massaspurt te eindigen. Ook al ligt er nog een kleine verheffing bij het binnenkomen van Nîmes. Er is een noordenwind van drie beaufort voorspeld, die grotendeels in de rug blaast.

Dit kan dé dag worden waarop Cavendish qua ritzeges zijn voet plaatst naast Eddy Merckx, die 34 overwinningen bijeensprokkelde maar daarnast ook nog vijf keer de Tour won. Het is aan Wout van Aert, Jasper Philipsen en andere Nacer Bouhanni’s om Cav op de twaalfde koersdag al van een vierde dagzege te houden. Het wordt een snelle sprint op een licht dalende weg.

Of krijgen we een opvolger van Jack Bauer, die zeven jaar geleden op vijftig meter van de streep in Nîmes overrompeld werd door het peloton, waarin Alexander Kristoff de snelste was? Een gevoel dat Brent van Moer ondertussen ook al kent.(hc)