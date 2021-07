Bevestigde coronabesmettingen in week tijd met 70 procent gestegen, ziekenhuisopnames nemen nog amper af

In de week van 28 juni tot en met 4 juli hebben elke dag gemiddeld 572 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging met 70 procent in vergelijking met een week eerder, zo blijkt donderdagmorgen uit de statistieken van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden in die periode ook wel 53 procent meer testen afgenomen en de positiviteitsgraad is slechts zeer licht toegenomen, tot 1,1 procent.

Het aantal ziekenhuisopnames daalt nog maar nipt. Tussen 1 en 7 juli werden dagelijks gemiddeld 17,9 mensen met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling met slechts 2 procent in vergelijking met een week geleden. In totaal liggen er nu nog 256 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (-16 procent), van wie 99 op de afdeling intensieve zorg (-26 procent).

Tussen 28 juni en 4 juli zijn gemiddeld 3,1 mensen per dag overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is een daling met 21 procent ten opzichte van de week voordien. Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België al 25.196 coronapatiënten gestorven.

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano dat intussen 7,45 miljoen mensen minstens één prik van een coronavaccin hebben gekregen. Dat komt overeen met 64,7 procent van de Belgische bevolking (79,8 procent van de volwassenen). Ook zijn al 4,35 miljoen mensen volledig gevaccineerd: 37,8 procent van de bevolking (47,2 procent van de volwassenen).