Reddingsoperatie opgegeven voor ingestort gebouw nabij Miami: “Nul kans op overleven”

Bijna twee weken na de instorting van een flatgebouw in Surfside, in de Amerikaanse staat Florida, zijn woensdag de families van de nog 86 vermisten ingelicht dat niet langer gezocht wordt naar overlevenden. Hulpverleners focussen zich nu op het bergen van lichamen. Volgens de autoriteiten gaat het om een “extreem moeilijke beslissing”, maar is er nu eenmaal geen enkele kans meer op overleven.