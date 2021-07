Engeland had er verlengingen voor nodig, maar staat voor het eerst in de geschiedenis in de finale van een EK. Denemarken zag pas in de verlengingen het licht uitgaan toen een heel lichte fout van Maehle op Sterling bestraft werd met een omstreden penalty. Kane mikte de elfmeter eerst op doelman Schmeichel, maar trapte in de rebound het Deense sprookje alsnog aan diggelen.