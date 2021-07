Leggen we binnenkort ook bloemen voor een neergeschoten journalist in een Belgische straat? — © REUTERS

Hasselt

Kogels in het hoofd op klaarlichte dag. In Amsterdam. Zo komt het wel akelig dichtbij. “Ook bij ons is de georganiseerde criminaliteit steeds sterker en brutaler aanwezig”, zegt minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De cijfers geven hem gelijk: in drie jaar tijd verdubbelde het aantal politici, magistraten en journalisten dat bescherming krijgt.