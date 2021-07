Samen met de cobra die hem had gebeten, werden bij de Peltenaar thuis ook nog drie gevaarlijkeTexaanse ratelslangen in beslag genomen — © RR

Pelt/Oudsbergen

Bij een inwoner van Pelt zijn verschillende gevaarlijke slangen in beslag genomen. De bewoner van het huis verkeerde onlangs in coma tussen leven en dood, na een giftige beet. Hij herstelt nog steeds van de gevolgen. De man bleek o.a. illegaal een cobra in zijn kelder te houden.