Een gemiddelde woning kost in Limburg nu net geen 275.000 euro. Vijf jaar geleden was dat nog 200.000 euro. — © Sven Dillen

Hasselt

De Belg investeert steeds meer in vastgoed. Ondanks of net door de stijgende prijzen. Een woning werd sinds 2016 bijna een kwart duurder. “Misschien is er een FOMO-effect”, zegt Notaris.be.