Hasselt

Vanaf 19 juli kunnen ook 12- tot 15-jarigen voor een vaccin terecht in het vaccinatiecentrum. Limburg telt in totaal bijna 38.000 jongeren van 12 tot 15 jaar. “Ga als ouder in gesprek met je kind over de vaccinatie en leg uit wat de voordelen zijn”, zegt kinderpsycholoog Ingrid Delameillieure.