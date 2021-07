Voormalig Formule 1-piloot Carlos Reutemann overleden

De voormalige Argentijnse Formule 1-piloot Carlos Reutemann is op 79-jarige leeftijd overleden in Santa Fe. Dat heeft zijn dochter Cora woensdag bekendgemaakt. Hij kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen en lag meer dan een maand in het ziekenhuis.

“Papa is in vrede en in waardigheid gestorven nadat hij als een kampioen met een nobel hart tot het einde had gevochten”, schreef zijn dochter op Twitter.

Reutemann was tussen 1972 en 1982 actief in de Formule 1 en reed onder meer voor grote teams als Brabham, Ferrari, Lotus en Williams. In 144 races eindigde hij 45 keer op het podium en kwam hij twaalf keer als winnaar over de streep.

Na zijn carrière in de autosport ging Reutemann in de politiek. Hij werd tweemaal gouverneur van zijn thuisprovincie Sante Fe en sinds 2003 was hij senator in de eerste kamer van het Argentijns parlement.