Red Flame Maud Coutereels keert terug naar Standard

Voor de derde keer in haar carrière heeft Maud Coutereels een contract ondertekend bij Standard Fémina. Dat maakten de Luikenaars woensdag bekend. De 90-voudige Red Flame komt over van de Franse tweedeklasser Lille.

De intussen 35-jarige Coutereels was eerder al van 2003 tot 2016 bij Standard aan de slag. Nadien trok de verdedigster voor drie seizoenen naar Lille. In het seizoen 2019-2020 voetbalde ze opnieuw in Luik om het jaar daarop weer naar Lille te verkassen.

Coutereels had bij de Noord-Fransen slechts een contract voor één seizoen en keert dus transfervrij terug naar Standard. Ze kreeg er een contract voor één jaar. Met de Luikenaars won ze onder meer zeven Belgische titels.

Coutereels, die 111 selecties en 90 caps verzamelde met de nationale ploeg, wordt de derde Red Flame in de Luikse hoofdmacht na Lola Wajnblum en Davinia Vanmechelen.