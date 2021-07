Voorzitter van Portugese topclub Benfica gearresteerd op verdenking van fraude

De voorzitter van voetbalclub Benfica Lissabon en drie anderen zijn woensdag gearresteerd in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke fraude en belastingontduiking, zo meldden lokale media.

De autoriteiten hebben 45 huiszoekingen gedaan in de regio’s Lissabon en Braga (noorden van Portugal) waarbij “vier personen zijn gearresteerd: twee zakenlieden, een sportmakelaar en een sportbestuurder”, aldus een verklaring van het openbaar ministerie. In die verklaring wordt Benfica-voorzitter Luis Filipe Vieira echter niet bij naam genoemd.

Volgens berichten in de Portugese media werden het huis van de voorzitter van de populairste club van het land, het hoofdkwartier van de club, de Portugese bank Novo Banco en het huis van zakenman Jose Antonio dos Santos doorzocht.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt “feiten die zich grotendeels vanaf 2014 tot heden hebben afgespeeld en waarbij mogelijk sprake is van het plegen van onder meer vertrouwensbreuk, fraude, valsheid in geschrifte, belastingfraude en witwassen”, aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens de plaatselijke media heeft Luis Filipe Vieira het banksysteem opgelicht. Verder zou hij misbruik gemaakt hebben van zijn positie als clubvoorzitter om José Antonio dos Santos, zijn vriend, in staat te stellen grote winsten te behalen bij de verkoop van aandelen in Benfica, in ruil voor de kwijtschelding van zijn eigen schulden.

De 72-jarige Luis Filipe Vieira staat sinds 2003 aan het hoofd van de club van Jan Vertonghen en Mile Svilar. Zijn voorzitterschap werd de laatste jaren ontsierd door een half dozijn rechtszaken waarbij hij direct of indirect betrokken was.