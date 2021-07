Barcelona overweegt sanctie voor Dembélé en Griezmann na ophef rond uitgelekte video

FC Barcelona denkt eraan om Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann een sanctie op te leggen nadat er een video opdook van de twee Franse ploegmaats waarin ze de draak steken met hotelmedewerkers in Japan. Woensdagnamiddag verontschuldigde de Catalaanse club zich openlijk in een persbericht in het Engels en het Japans.

De video dateert van 2019, toen het tweetal een voorbereidingstoernooi in Azië afwerkte met Barça. Dembélé drijft meermaals de spot met enkele Aziatische hotelmedewerkers en Griezmann lacht vrolijk mee. De video deed de voorbije dagen heel wat stof opwaaien. Beide spelers boden intussen al hun excuses aan. Griezmann liet weten dat hij geen racistische bedoelingen had: “Ik heb me altijd geëngageerd tegen elke vorm van discriminatie”. Dembélé verklaarde dat hij “dezelfde uitdrukkingen overal ter wereld” zou gebruikt hebben en dat hij dus “geen gemeenschap” viseerde.

De Japanse computerspellenfabrikant Konami verbrak woensdag zijn contract met Griezmann. “We hadden aangekondigd dat Antoine Griezmann onze Yu-Gi-Oh!-ambassadeur zou worden, maar in het licht van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om het contract te annuleren”, klonk het bij Konami. “Discriminatie in al zijn vormen is onaanvaardbaar.”

FC Barcelona is ook allerminst opgezet met het filmpje. De club betreurt “het gebrek aan respect” van zijn spelers. “Deze houding past niet bij de waarden die FC Barcelona vertegenwoordigt en verdedigt”, zo klinkt het bij de Blaugrana. “FC Barcelona behoudt zich het recht voor interne maatregelen te nemen die het gepast acht.”

Dinsdag vroeg de topman van Rakuten, de shirtsponsor van Barcelona, Hiroshi Mikitani om “uitleg”. Hij kondigde op Twitter aan dat hij “officieel zijn ongenoegen bij de club zou laten blijken”.