60.000 wildenthousiaste fans zonder mondmasker: Wembley overspoeld voor halve finale tussen Engeland en Denemarken

Met Engeland-Denemarken staat vanavond (om 21 uur) de tweede halve finale op het EK voetbal op het programma. Thuisploeg Engeland is op Wembley op papier de favoriet, maar revelatie Denemarken is klaar om opnieuw de rol van spelbreker op zich te nemen.

LIVE. Engeland of Denemarken, wie beukt poort naar EK-finale open?

Engeland is voorlopig aan een foutloos toernooi bezig. De Three Lions kregen nog geen enkel doelpunt tegen en walsten in de kwartfinale in Rome - hun enige ‘uitduel’ op dit toernooi - voorbij Oekraïne (4-0). Eerder kregen ook Kroatië (1-0), Tsjechië (1-0) en Duitsland (2-0) nederlagen gepresenteerd op Wembley. Enkel buur Schotland (0-0) kon Engeland in de groepsfase in bedwang houden.

Onder leiding van kapitein Harry Kane, die groeit in het toernooi, en met de steun van 60.000 wildenthousiaste Engelse fans op de tribunes mag Engeland niet falen zoals het deed in de halve finales van de Europese kampioenschappen van 1968 en 1996. In 1968, in Italië, was het voormalige Joegoslavië te sterk bij de laatste vier. In 1996 leed Engeland in eigen land een historische nederlaag na strafschoppen tegen erfvijand Duitsland. Verder dan een halve eindstrijd kwamen de Engelsen nooit. Bondscoach Gareth Southgate, die in 1996 de beslissende strafschop miste, herhaalde de voorbije dagen al dat het moment om geschiedenis te schrijven nu aangebroken is. Engeland lijkt klaar om 55 jaar na de Wereldbekerwinst - ook in eigen land - nog eens een prijs te pakken.

Bondscoach Gareth Southgate noemde het duel dinsdag op zijn persconferentie “een match van nationaal belang”. “We hebben niet zo’n goede voetbalgeschiedenis als we soms zelf geloven”, zei hij. “We hebben op dit EK grenzen overschreden en we hebben morgen de gelegenheid dat nog eens te doen. Engeland haalde nooit eerder een EK-finale. Wij kunnen de eerste groep zijn die dat behaalt. Dat is heel spannend.”

Denemarken van zijn kant speelt sinds de zo dramatisch verlopen openingswedstrijd op dit EK tegen Finland zonder verwachtingen. In dat duel ontsnapte Christian Eriksen aan de dood na een hartstilstand vlak voor rust. Nadat bleek dat alles in orde was met Eriksen, werd de partij tegen de Finnen nog verder afgewerkt, maar met 1-0 verloren. In hun tweede groepsduel liepen de Denen in de eerste helft - met de aanmoedigingen van Eriksen vanuit het nabijgelegen ziekenhuis - de Rode Duivels helemaal onder de voet. Enkel dankzij een uitmuntende Kevin De Bruyne konden de Duivels na rust de scheve situatie nog ombuigen in een 1-2 zege.

Denemarken had na twee groepsmatchen nog geen punten, maar haalde op de slotspeeldag wel uit tegen Rusland (4-1). Dat volstond nog voor een tweede plaats in de groep en kwalificatie voor de achtste finales. Daarin werd Wales overklast met 4-0. In de kwartfinale knalde ‘Danish Dynamite’ minder, maar er werd wel gewonnen van Tsjechië (2-1). De Denen, met Joakim Maehle (ex-Genk) de voorbije matchen als uitblinker, denken met plezier terug aan de Nations League-wedstrijd van oktober vorig jaar op Wembley. Toen won Denemarken met 0-1, dankzij een strafschopdoelpunt van ... Christian Eriksen.

Denemarken zou maar al te graag de uiterst verrassende Europese titel van 1992 een vervolg geven. Toen werden de Denen in allerijl naar Zweden gestuurd, na het gedwongen forfait van Joegoslavië door de Balkanoorlog. Ook destijds waren de verwachtingen laag.

Er zullen donderdag bijna geen Deense supporters aanwezig zijn op Wembley. Vanwege coronabeperkingen moeten buitenlanders die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen vijf tot tien dagen in quarantaine. Er zullen enkel Denen die in Groot-Brittannië wonen, aanwezig kunnen zijn.

“Dat is een psychologische component”, erkende bondscoach Kasper Hjulmand. “Engeland heeft de fans achter zich staan, maar speelt ook met veel druk en hoge verwachtingen. Het zal niet makkelijk worden voor hen. Wij weten dat we van deze situatie kunnen gebruikmaken.”

