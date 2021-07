Veiling BelOrta in Borgloon en LRM gaan in zee met start-up Optiflux. — © TV Limburg

LRM en een aantal partners investeren 600.000 euro in een start-up die gespecialiseerd is in een betere fruitbewaring. Agrobedrijf Optiflux heeft een meetsysteem ontwikkeld waarmee de bewaaromstandigheden in koelcellen gemakkelijker gecontroleerd en bijgestuurd kunnen worden. Het fruit zal zo dus verser uit de koelcellen komen, en ook langer zijn versheid behouden nadat u het in huis hebt gehaald.