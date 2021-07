Het rustige strand in Kijkduin is op winderige dagen een hotspot voor kitesurfers. — © rr

Den Haag

Na een jaar wandelen, snakken we naar andere lucht: de zee maar geen dijk vol toeristen, het strand maar niet als zonneklopper. In deze aflevering vindt journalist Marij Wyers een sportieve uitdaging op het strand in Kijkduin.