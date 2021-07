Natuurhulpcentrum vangt giftige slangen op na beet die Peltenaar in coma doet belanden

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt de uiterst giftige slangen op van een Peltenaar die wekenlang in een coma lag na een beet door één van de dieren. De eigenaar verloor een vinger, zijn arm is verminkt en hij lag maanden met een vergiftiging in het ziekenhuis. De dienst Dierenwelzijn nam de extreem giftige slangen in beslag. Het Natuurhulpcentrum waarschuwt: tegen dergelijk gif bestaat geen geneesmiddel, de slangen zijn dodelijk.