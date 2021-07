Club nummer tien: Mario Balotelli zet zijn carrière voort bij Turkse promovendus

De wispelturige Italiaan is met Adana Demirspor, dat het voorbije seizoen kampioen werd in de Turkse tweede klasse, aan zijn tiende club toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerder was hij in eigen land actief voor Lumezzane, Inter Milaan, AC Milaan, Brescia en Monza. In Engeland was hij actief voor topclubs Manchester City en Liverpool en in Frankrijk voor Nice en Marseille. Op zijn palmares staan drie Italiaanse kampioenschappen en een Premier League-titel.

Balotelli speelde ook 36 keer voor de Italiaanse nationale ploeg (14 goals) en beleefde zijn hoogtepunt op het EK van 2012. Toen loodste hij de Azzurri naar zilver. Hij was er ook bij op het WK van 2014. Zijn laatste interland speelde hij in september 2018, onder huidig bondscoach Roberto Mancini.