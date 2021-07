Mark Cavendish eert wielerheld en overleeft mythische Ventoux, Deen trekt sprintje en redt het met vier (!) seconden

Met twee passages op de Mont Ventoux was het woensdag opnieuw overleven geblazen voor een groot deel van het Tourpeloton. Een renner sneuvelde in de elfde rit: Luke Rowe.

De Welshman van INEOS Grenadiers was de enige die buiten tijd aankwam in de rit die op magistrale wijze gewonnen werd door Wout van Aert. Ook Søren Kragh Andersen leek de tijdslimiet niet te halen, maar perste er in het slot nog een sprintje uit. Met succes want de renner van Team DSM bleef exact vier seconden (!) binnen tijd.

Mark Cavendish had aan de finish zeven minuten over en zette dus opnieuw een stap richting groene trui. Onderweg vond de Brit zelfs nog de tijd om op de Ventoux Tom Simpson te eren, zijn landgenoot die in 1967 het leven liet op de mythische berg.