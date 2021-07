Tadej Pogacar is niet onoverwinnelijk en kraakt op de Ventoux (maar herstelt de schade): “Ik ontplofte”

Wout van Aert soleerde op indrukwekkende wijze naar de zege in de elfde rit van de Tour. Achter de Belgische kampioen vochten de favorieten een gevecht der favorieten uit, waarbij Tadej Pogacar een eerste barstje vertoonde.

Lang leek niemand de Sloveense geletruidrager te gaan bestoken op de tweede beklimming van de Mont Ventoux. Tot Jonas Vingegaard demarreerde op minder dan twee kilometer van de top. Pogacar ging aanvankelijk gezwind mee met de Deen van Jumbo-Visma en zag zowel Richard Carapaz als Rigoberto Uran afhaken. Tot de ongenaakbaar gewaande Sloveen het wiel van Vingegaard moest lossen op de Ventoux.

Hij kwam uiteindelijk met een achterstand van 38 seconden boven, in het gezelschap van Carapaz en Uran. “Het ging de hele klim heel hard”, aldus Pogacar na de finish. “Vingegaard viel aan en ik ontplofte. Gelukkig kon ik de meubelen op het einde redden.”

Pogacar haalde de sterke Vingegaard in de afdaling naar de finish namelijk nog bij en telt nu zelfs meer voorsprong op de nummer twee omdat Ben O’Connor tijd verloor. Uran is nu tweede in het algemene klassement op 5’18”. Vingegaard klimt naar plek drie, op 5’32” van Pogacar.