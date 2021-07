Disneyland verbiedt vrouw om borstvoeding te geven “omdat ze andere klanten choqueert”

Disneyland Parijs heeft zich dinsdag verontschuldigd nadat medewerkers in het pretpark een vrouw hadden gevraagd om te stoppen met het geven van borstvoeding in het openbaar. “We betreuren deze situatie ten zeerste en bieden nogmaals onze oprechte excuses aan de betrokken moeder aan. Dat verzoek is niet in overeenstemming met onze interne regelgeving en onze waarden”, aldus het bedrijf op Twitter. “Er zijn geen beperkingen op borstvoeding in Disneyland Parijs”, klinkt het.