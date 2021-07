Intens genieten in een verborgen hoekje in Spa: oma’s oude woning is het perfecte vakantiehuisje voor Corinne en Dany

“Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.” Het is een song die voor Corinne en Dany geschreven kon zijn. Twee mensen die elkaar op latere leeftijd vonden en van elkaars gezelschap intens weten te genieten in hun verborgen hoekje in Spa. “Dit is ons paradijs. Onze oase van rust in een hectische wereld.”