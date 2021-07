Wout van Aert kan haast niet geloven dat hij Tourrit met de Ventoux won: “Dit is misschien wel mijn mooiste zege ooit”

“Ik heb hier geen woorden voor”, aldus Van Aert na de finish. “Dat is misschien stom om te zeggen, maar ik had voor de Tour echt niet verwacht om deze rit te winnen. Ik geloofde er gisteren echter al in en dus had ik de ploeg gevraagd of ik de man mocht zijn die mee schoof in een ontsnapping. De Ventoux is een van de meest iconische beklimmingen in de Tour, de wereld zelfs. Dit is dus misschien wel mijn mooiste overwinning ooit.”

Toch zaten er enkele goeie klimmers in de vlucht, zoals Bauke Mollema. En ook wereldkampioen Julian Alaphilippe was mee.

“Klopt, maar ik had onderweg al gezien dat iedereen had afgezien. Het was een zware strijd om voorop te geraken en Alaphilippe was al veel kracht kwijtgeraakt. Als je ergens in gelooft, dan is alles mogelijk. Dit is ook emotioneel voor mij persoonlijk. Het was zwaar om op niveau in deze Tour te geraken en in de eerste week hadden we veel pech met de ploeg. Vandaag ook nog, met de opgave van Tony Martin. Dus dit is echt mooi. Ik ben heel trots.”