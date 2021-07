PODCAST. Beluister hier de twee delen van ‘Gruwel in het maïsveld’

In de zesde episode van onze podcastreeks ‘Van Moord tot Verdict’ belichten we de gruwelijke moord op de 18-jarige Gabby Hessels uit Zichen-Zussen-Bolder (Riemst). Heb jij een aflevering gemist? Beluister ze hier allemaal opnieuw.

Gabby Hessels is net afgestudeerd als kapster wanneer ze op zaterdag 30 juni 2007 met haar vrienden naar de jaarlijkse openluchtfuif in Zichen-Zussen-Bolder trekt. Maar wat een leuk avondje uit had moeten worden, draait uit op een drama: Gabby zal nooit meer thuiskomen.

Deel 1: De verdwijning van Gabby

Deel 2: Eén dader, vele slachtoffers

