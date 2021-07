Sint-Truiden/Nieuwerkerken/Geetbets/Zoutleeuw

Tot nu toe zagen we deze zomer helaas vooral water uit de lucht vallen. Op een droge dag zoeken we langs het fietsroutenetwerk enkele plekjes op die nog mooier worden door de regenval. We fietsen in de omgeving van Sint-Truiden en flirten af en toe met de grens van Vlaams-Brabant.