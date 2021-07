Beautylijnen van de Kardashians staan even op pauze. Wat is er aan de hand?

De tijd is gekomen om afscheid te nemen van KKW Beauty, het beautymerk van Kim Kardashian. Nou ja, tijdelijk alvast. Op dinsdag 6 juli kondigde de Amerikaanse realityster aan dat ze de website zou afsluiten om haar merk een opfrisbeurt te geven. Ook Kylie Cosmetics is – op een aftelklokje na – offline.

“Aan onze trouwe klanten: het begon in 2017 allemaal met een contourkit en breidde zich de afgelopen vier jaar uit naar make-up voor ogen, lippen, lichaam en vele ongelooflijke collecties”, stak de 40-jarige ster van wal in een post op Instagram. Ze legde verder uit dat haar website op 1 augustus verdwijnt en ze later een comeback zal maken met een vernieuwd merk.

Het huidige KKW Beauty, voluit Kim Kardashian West Beauty, wordt naar eigen zeggen “een volledig nieuw merk met nieuwe formules die moderner, innovatiever en duurzamer zijn.” De realityster, die vorig jaar 20 procent van KKW Beauty verkocht aan Coty Inc. voor 200 miljoen dollar, legde ook uit dat klanten na de herlancering alle producten via één website zullen kunnen kopen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Weg met West

Sinds de aankondiging van de pauze draait de geruchtenmolen op volle toeren. Kim Kardashian zou vooral een rebranding willen doorvoeren omdat ze de letter ‘W’ kwijt wil in de merknaam. Aangezien de ster in februari bekendmaakte dat zij en rapper Kanye West gaan scheiden, wordt gefluisterd dat ze ook op professioneel vlak geen referentie meer wil naar zijn familienaam.

Juridisch kantje

En er is mogelijk meer aan de hand … Want net nu ondergaat Kylie Cosmetics ook een kleine make-over. De site is momenteel onbereikbaar, maar komt op 15 juli weer online met een vernieuwd gamma en veel veganistische producten. Volgens Forbes zijn de herlanceringen het gevolg van juridische problemen. Het voormalige productiebedrijf Seed Beauty spande vorige maand een rechtszaak aan tegen Coty Beauty, aandeelhouder bij KKW Beauty en meerderheidsaandeelhouder bij Kylie Cosmetics. Volgens de klacht heeft Kylie Cosmetics de vertrouwelijke handelsgeheimen van Seed Beauty onthuld aan Coty. Er zou intussen ook een klacht lopen tegen KKW Beauty om diezelfde handelsgeheimen te beschermen indien Coty ook binnen dat bedrijf meer zeggenschap krijgt.