Er was opa Benny Pauwels, dan papa Koen Pauwels en nu is er Kobe Pauwels. Zestien jaar en klaar om het EK rallycross te veroveren. “Ik mag pas op mijn achttiende in de topklasse uitkomen en heb dus twee seizoenen in de RX3. Maar stiekem hoop ik dit jaar al mee te spelen”, zegt de Heppenaar.