Wouter Beke: “Bij discussie over vaccinatie is stem van het kind doorslaggevend”

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zette woensdagochtend het licht op groen voor de vaccinatie van 12- tot 15-jarigen. Die jongeren zullen de kans krijgen om zich te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin, het enige vaccin dat voorlopig is goedgekeurd voor die leeftijdsgroep. De vaccinatie is vrijwillig en ouders zullen hun toestemming moeten geven. Volgens Vlaams minister Wouter Beke kan Vlaanderen in de week van 19 juli starten met het vaccineren van de betrokken doelgroep.

Campagne

Volgens Vlaams Parlementslid Lorin Parys is het belangrijk dat de overheid werk maakt van een gerichte communicatiecampagne en een speciale uitnodiging die ouders en hun kinderen moet toelaten een gefundeerde beslissing te nemen. “Het is belangrijk dat niemand zich verplicht voelt. Het moet een vrije keuze blijven en er mogen ook geen extra rechten worden toegekend aan wie gevacccineerd is”, aldus Parys.

Volgens minister Beke komt er ook een aangepaste communicatie. “We gaan met aangepaste brieven werken en er komt ook op de sociale media een aangepaste communicatie. De communicatie zal ook niet enkel gericht zijn op de jongeren, maar ook op de ouders”, aldus Beke. Bedoeling is dat ouders in dialoog gaan met hun kinderen. In principe kunnen ouders hun toestemming geven door mee naar het vaccinatiecentrum te gaan of door een schriftelijke toestemming te bezorgen. “Is er toch discussie en wil het kind zich wél laten vaccineren, maar hebben de ouders dat liever niet, dan is de stem van het kind doorslaggevend”, dixit Beke.