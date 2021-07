Novak Djokovic plaatst zich voor de tiende keer voor halve finales Wimbledon

Novak Djokovic (ATP 1) staat voor de tiende keer in zijn carrière in de halve finales op Wimbledon. De titelverdediger rekende woensdag in zijn kwartfinale in drie sets af met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 48): 6-3, 6-4 en 6-4. De wedstrijd duurde 2 uur en 16 minuten.