Ex-model Victoria’s Secret klapt uit de biecht over misbruik en drugs: “Ik was nochtans minderjarig”

Ex-Victoria’s Secret-model Bridget Malcolm is viraal gegaan op TikTok en Instagram met verschillende filmpjes waarin ze de absurde standaarden van de mode-industrie blootlegt. Ze klapt uit de biecht over drank- en alcoholmisbruik, depressies en angstgevoelens. “Hij zei dat mijn lichaam er niet goed genoeg uitzag.”

“Ik heb mijn beha uit de modeshow van Victoria’s Secret uit 2016 teruggevonden”, klinkt het in het TikTok-filmpje. “Het is maatje 30A. Ik heb nu een 34B, wat een gezonde maat is voor mij.” Wanneer ze toont hoe klein dat oude model is en totaal niet meer blijkt de passen, overvalt haar een soort tristesse. “De droefheid in mijn ogen breekt mijn hart”, schrijft het 29-jarig model.

Verder beschuldigt ze Ed Razek, een voormalige topman bij L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, ervan haar geweigerd te hebben als model toen ze plots een maatje meer had, een 30B. “Hij zei dat mijn lichaam er niet goed genoeg uitzag”, klinkt het. “Victoria’s Secret, jullie vals bondgenootschap is een grap.”

Het lingeriebedrijf wordt al langer in het vizier genomen omdat het nog steeds graatmagere modellen contracten geeft. Ook het gebrek aan diversiteit wordt aangeklaagd. Hoewel ze werken aan hun imago, menen experts dat echte verandering nog veraf is en commerciële belangen primeren.

Ed Razek nam in 2019 ontslag nadat Victoria’s Secret voor het eerst een transgender model in dienst nam. Volgens Razek zouden “transseksuelen” “de fantasie” verpesten.

Alcohol en drugs

DeAustralische Bridget Malcolm is een van de grootste critici van Victoria’s Secret en van de mode-industrie in het algemeen. TikTok gebruikt ze als platform om kritiek te spuien.

In haar meest recente TikTok-filmpje beweert ze dat haar managers haar aanmoedigden om cocaïne te snuiven en constant te vermageren. Ze zou ook seksueel misbruikt zijn. Nog voor haar 18de verjaardag had ze last van eetstoornissen, depressies en angstgevoelens. Daardoor raakte ze verslaafd aan alcohol en medicijnen. Vandaag is Malcolm nog steeds model, maar werkt ze enkel voor bedrijven die haar een veilig gevoel geven.