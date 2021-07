De Wever stelt plan voor tegen georganiseerde misdaad: “Aanslag moet wake-upcall zijn”

Een dag nadat in Amsterdam de bekende misdaadjournalist Peter R. de Vries is neergeschoten, stelt de N-VA een 10-puntenplan voor om de strijd tegen de georganiseerde misdaad op te voeren. Alhoewel de aanslag op De Vries nog wordt onderzocht, is de kans erg groot dat het motief in de onderwereld gezocht moet worden. De Wever is ook streng voor drugsgebruikers: “De link tussen drugsgebruik en de kogels die worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld”, zegt hij.