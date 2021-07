Voor zijn papa: Victor Campenaerts wilde absoluut de Ventoux over, alvorens op te geven in de Tour

De werelduurrecordhouder had zondag in de vorige bergrit al moeite om de tijdslimiet te halen. Toen hij woensdag in de rit over twee keer de Ventoux op een half uur bengelde, hield hij het voor bekeken.

Maar Campenaerts wilde koste wat het kost de eerste beklimming van de mythische berg over. Voor zijn papa. De Ventoux was namelijk de allereerste beklimming die hij ooit deed met zijn papa, die woensdag ook aanwezig was in de Tour.

Campenaerts was de derde Belg die er woensdag de brui aan gaf. Ook Tiesj Benoot (DSM) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) stapten af.