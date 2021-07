Rotarygouverneur Dany Vandevoort neemt afscheid

Kermtenaar Dany Vandevoort, sinds 1997 lid van Rotary Club Hasselt, werd op 1 juli 2020 de eerste gouverneur van nieuwe Rotarydistrict 2140 dat de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant evenals enkele Nederlandstalige en Engelstalige clubs in Brussel omvat. Alles samen gaat het om meer dan 3.000 leden verspreid over 82 Rotary Clubs, 16 Rotaract-clubs en 3 Interact-clubs. Terugblikkend op zijn gouverneurschap zegt Dany: “De jaarleuze 2020-2021 van Rotary International was ‘Rotary Opens Opportunities’. Welnu, die hebben we op meerdere manieren in de praktijk omgezet. Eerst en vooral door de verstandhouding en samenwerking aan te wakkeren bij die clubs welke voorheen tot een ander district behoorden, om zo tot een ‘district met eensgezinde passie’ te komen. Het merendeel van de clubs heeft inventiviteit, aanpassingsvermogen en veerkracht getoond. Er is op een andere manier aan fundraising gedaan zodat we zelfs in coronatijden lopende en nieuwe projecten konden blijven steunen. Hoe raar het ook moge klinken maar dankzij Covid-19 hebben we onze impact vergroot. We hebben ons getoond met uiteenlopende acties, gaande van het leveren van beschermingsmateriaal tot het inrichten van loungeruimtes voor verzorgend personeel en families van slachtoffers. Daarnaast hebben veel rotariërs zich geëngageerd om te gaan helpen in de vaccinatiecentra en hebben we vaccinatiecampagnes ondersteund. Niet in het minst hebben we de samenleving op de noodzaak van vaccinatie gewezen en tezelfdertijd geholpen om misleidende campagnes van anti-vaxxers de kop in te drukken. Ook zullen we onze strijd tegen polio wereldwijd blijven voeren omdat dit nog steeds onze “core business numero uno” is. En Dany vervolgt: “Wij zullen Rotaractors nog meer betrekken in onze acties en besluitvorming want jonge mensen hebben andere ideeën en denken aan zaken waaraan wij nog niet gedacht hebben en die innoverend zijn. Zoals onze internationale president Holger Knaack zei, hebben we een jongere, meer diverse Rotary nodig om onze clubs gezond te houden. We verwelkomen dan ook alle rangen en standen en maken er een punt van om ook meer dames op te nemen. Enkele dagen voor zijn afscheid als districtsgouverneur viel Dany Vandevoort een informele ontvangst te beurt bij provinciegouverneur Jos Lantmeeters die overigens erelid van Rotary Club Hasselt is. Voor een gelegenheidsfoto wisselden ze zelfs even van job met inbegrip van hun ambtsattributen. Zo kreeg de provinciegouverneur er symbolisch meteen de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant bij terwijl de Rotarygouverneur het enkel met Limburg moest doen...