Wegdromen naar een superchic trouwfeest met nieuwe collectie van Chanel

Dinsdagavond is in Parijs de nieuwste couturecollectie van het Franse modehuis Chanel voorgesteld in Palais Galleria, Musée de la Mode. Creatief directeur Virginie Viard ziet voor de komende herfst en winter veel zwart-witte combinaties en tweed, typerend voor het merk, maar stelde ook adembenemende trouwjurken en -pakken voor en creaties met kleurrijke pomponnetjes.

Hét stuk uit de collectie is ongetwijfeld een heel sobere trouwjurk in gebroken wit met satijnglans. Het ontwerp met subtiele pofmouwen en boothals ‘zweeft’ net boven de grond en krijgt nog meer elan door een hoedje met strik en sluier met stippen erop verwerkt. Het zwarte lintje rond het kleurrijke boeket maakt de Chanel-look af. De prijs van de jurk is niet bekend.

Er zijn wel meerdere creaties die de beau monde kan dragen om in te trouwen. Viard voorziet een wit broekpak met diep V-decolleté, een gedrapeerde witte jurk met zwarte lintjes aan de zijkanten en een model met tulen bloemen aan de bovenkant. Voor wie liever in het zwart trouwt, is er een donker alternatief.

Verder brengt de opvolgster van Karl Lagerfeld kleur in de lijn met pomponnetjes, die op verschillende creaties zijn bevestigd, en speelt ze met laagjes transparante stoffen die uiterst vrouwelijke silhouetten garanderen. Een licht en luchtige collectie, losjes gebaseerd op de mode in de jaren dertig.

