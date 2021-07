De brandweer van Lommel kreeg woensdag om 8.30 uur een melding van een brand in een huis in de Veldstraat in Eksel. Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om een defecte afwasmachine, maar het vuur was bij aankomst al uit. De brandweer voerde nog een controle uit. Er was weinig schade en niemand raakte gewond. ppn