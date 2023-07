Het zal bij 34 blijven: dit waren alle ritzeges van Mark Cavendish in de Tour de France

1. 9 juli 2008: 5de rit Tour: Chôlet - Châtearoux

Liefst dertien jaar geleden sprintte Cavendish naar zijn eerste ritzege in de Ronde van Frankrijk. In de langste etappe van de Tour in 2008 spurtte Cavendish naar de winst, voor klinkende namen als Oscar Freire en Erik Zabel. Zijn eerste ritzege in een grote ronde was het niet, hij won eerder dat jaar al twee ritten in de Giro en het jaar voordien won hij al een rit in de Vuelta.

© BELGAIMAGE

2. 12 juli 2008: 8ste rit Tour: Figéac – Toulouse

Amper drie dagen later was het dubbel prijs voor Team Columbia. Het treintje van Quick-Step zette sprinter Gert Steegmans te vroeg op kop, de Duitser Gerald Ciolek kon uit zijn wiel komen en reed de perfecte lead-out voor Cavendish, die makkelijk won. Ploegmaat Ciolek werd zelfs nog tweede.

© AFP

3. 17 juli 2008: 12de rit Tour: Lavelanet – Narbonne

Nog eens vijf dagen later rondde Cavendish zijn eerste hattrick in een grote ronde af. Deze keer moest hij het alleen afronden, nadat hij tijdens de chaotische finale zijn ploegmaats kwijtgeraakte. Hij deed dat met verve, Sylvain Chavanel werd tweede, Gert Steegmans derde.

© AFP

4. 18 juli 2008: 13de rit Tour: Narbonne – Nîmes

De overmacht van Cavendish was compleet toen hij een dag later opnieuw naar de zege spurtte. De Australiër Robbie McEwen zette aan, maar Cavendish snelde hem nog met gemak voorbij. Een dag later stapte Cavendish uit de Tour om zich te focussen op de Olympische wegrit in Peking.

© AFP

5. 5 juli 2009: 2de rit Tour: Monaco – Brignoles

Uiteraard was Cavendish het jaar nadien opnieuw van de partij in Frankrijk. Nadat Fabian Cancellara de openingstijdrit gewonnen had, was het op dag twee al aan de sprinters. Cavendish drukte meteen zijn stempel en won voor de Amerikaan Tyler Farrar en de Fransman Romain Feillu.

© BELGAIMAGE

6. 6 juli 2009: 3de rit Tour: Marseille – La Grande Motte

Een dag later zat Cavendish goed vooraan toen het peloton dertig kilometer voor de finish in twee stukken brak. Er ontstond een kopgroep van 27 renners met onder andere gele trui Cancellara en Lance Armstrong. De enige die Cavendish kon bedreigen was de Deen Thor Hushovd, maar hij was niet opgewassen tegen de Brit. Voor het eerst won Cavendish een etappe in de groene trui.

© BELGAIMAGE

7. 14 juli 2009: 10de rit Tour: Limoges – Issoudun

Ondertussen moest Cavendish zijn groene trui afstaan aan Thor Hushovd, maar hij maakte in de tiende etappe zijn tweede Tour-hattrick wel compleet. Opnieuw werd Hushovd tweede, Tyler Farrar werd derde.

© BELGAIMAGE

8. 15 juli 2009: 11de rit Tour: Vatan – Saint-Fargau

Voor de tweede keer deze Tour won Cavendish twee etappes op rij. In een biljartvlakke etappe haalde hij het voor Tyler Farrar en de verrassende Wit-Rus Jawhen Hoetarovitsj.

© BELGA

9. 24 juli 2009: 19de rit Tour: Bourgoin-Jallieu – Aubenas

Nummer vijf in de Tour van 2009, zijn persoonlijk record van het jaar voordien verbroken. Fenomeen Cavendish geraakte in die tijd ook wel nog over enkele klimmetjes. Het was opnieuw Hushovd die vrede moest nemen met de tweede plaats.

© BELGAIMAGE

10. 26 juli 2009: 21ste rit Tour: Montereau – Parijs

Twee dagen later deed Cavendish het voor het eerst op de Champs-Elysées in Parijs. Team Columbia mocht twee flessen champagne ontkurken, want ploegmaat en lead-out Mark Renshaw werd tweede. Ritoverwinning nummer zes voor Cavendish, nooit won hij meer etappes in één Tour.

© BELGAIMAGE

11. 8 juli 2010: 5de rit Tour: Épernay – Montargis

In tegenstelling tot het jaar voordien, moest Cavendish even wachten tot hij het goede gevoel vond. In etappe vijf spurtte de Brit alle frustraties van zich af en was hij bevrijd. De Duitser Gerald Ciolek werd tweede, de Noor Edvald Boasson Hagen derde.

© BELGA

12. 9 juli 2010: 6de rit Tour: Montargis – Gueugnon

Een Cavendish met vertrouwen is niet te stoppen. Zoals zo vaak was het een dag na zijn eerste ritwinst opnieuw bingo. De Brit won de langste etappe van deze Tour, voor opnieuw Tyler Farrar en de Italiaan Alessandro Petacchi.

© BELGAIMAGE

13. 15 juli 2010: 11de rit Tour: Sisteron – Bourg-lès-Valence

In de overgangsetappe richting Bourg-lès-Valence kregen we hetzelfde podium als in de zesde etappe. Cavendish haalde het deze keer voor Alessandro Petacchi en Tyler Farrar moest vrede neme nmet de derde plaats.

© AFP

14. 23 juli 2010: 18de rit Tour: Salies-de-Béarn – Bordeaux

Voor het derde jaar op rij slaagde Cavendish er in om minstens vier Tourritten te winnen. Het peloton haalde die dag vluchter Daniel Oss op drie kilometer van de streep terug, Cavendish sprintte met een fietslengte voorsprong naar de winst.

© BELGAIMAGE

15. 25 juli 2010: 20ste rit Tour: Longjumeau – Parijs

Uiteraard wou Cavendish zijn kunstje in Parijs nog eens overdoen. Voor het tweede jaar op rij won hij de prachtige massasprint op de Champs-Elysées, niemand deed het hem ooit voor. Hij won opnieuw met overmacht, opnieuw voor groene trui Alessandro Petacchi.

© BELGAIMAGE

16. 6 juli 2011: 5de rit Tour: Carhaix – Cap Fréhel

In 2011 moest Cavendish opnieuw wachten tot de vijfde rit op zijn eerste zege. Na een chaotische rit waarin onder andere Tom Boonen en Gert Steegmans ten val kwamen, sprintte Cavendish naar zijn zestiende etappezege in de Tour. Even leek Philippe Gilbert in de Belgische driekleur te gaan verrassen, maar Cavendish kwam er in de laatste meters nog over.

© BELGAIMAGE

17. 8 juli 2011: 7de rit Tour: Le Mans – Châteauroux

Drie jaar na zijn eerste overwinning ooit in de Tour, won Cavendish opnieuw in Châteauroux. Voor de derde keer in de Ronde van Frankrijk moest Alessandro Petacchi vrede nemen met een tweede plaats na Cavendish. De Duitser André Greipel stak ook zijn neus aan het venster en werd derde.

© BELGAIMAGE

18. 13 juli 2011: 11de rit Tour: Blaye-les-Mines – Lavaur

Tijdens de elfde rit stak Cavendish niet meer onder stoelen of banken dat hij voor het eerst voor de groene trui wou gaan. Hij kwam als eerste van het peloton over de streep van de tussensprint en op het einde van de dag spurtte hij opnieuw naar ritwinst. Als beloning kreeg hij de groene trui om zijn schouders.

© BELGAIMAGE

19. 17 juli 2011: 15de rit Tour: Limoux – Montpellier

Ondertussen blonk Cavendish al vier dagen in het groen en dat gaf hem vleugels. Voor het vierde jaar op rij won hij minstens vier Tourritten, fenomenaal. Concurrenten Farrar en Petacchi werden andermaal tweede en derde.

© BELGAIMAGE

20. 24 juli 2011: 21ste rit Tour: Créteil – Parijs

Drie op drie op de Champs-Elysées, Cavendish scherpte zijn record nog wat aan. Bovendien pakte Cavendish ook zijn eerste groene trui in de Tour. Boasson Hagen en Greipel mochten mee op het podium in Parijs.

© BELGAIMAGE

21. 2 juli 2012: 2de rit Tour: Wezet - Doornik

In 2012 won Cavendish zijn eerste Tourrit op Belgische bodem. Hij snelde in Doornik naar zijn eerste ritzege voor zijn nieuwe werkgever Team Sky in de Tour. Veel scheelde het niet, want André Greipel leek lang naar de overwinning te sprinten. Wereldkampioen Cavendish haalde het uiteindelijk met enkele centimeters voorsprong.

© BELGAIMAGE

22. 20 juli 2012: 18de rit Tour: Blagnac – Brive-la-Gaillarde

Nooit zat er meer tijd tussen zijn eerste en tweede etappezege in dezelfde Tour. Hij moest er zestien ritten op wachten, maar in Brive-la-Gaillarde was het weer raak voor de Britse spurtbom. Veel scheelde het opnieuw niet, want de kopgroep werd pas in de laatste paar honderd meter gegrepen.

© BELGAIMAGE

23. 22 juli 2012: 20ste rit Tour: Rambouillet – Parijs

Opnieuw een unicum voor de Brit: hij won niet alleen voor de vierde keer op rij op de Champs-Elysées, hij is de enige wielrenner ooit die in de regenboogtrui kon winnen in Parijs. Groene trui Peter Sagan werd tweede, Matthew Goss derde.

© BELGAIMAGE

24. 3 juli 2013: 5de rit Tour: Cagnes-sur-Mer – Marseille

Nieuwe Tour, nieuwe ploeg, nieuwe trui en nieuwe ritoverwinning. In de Britse kampioenentrui en in dienst van Omega Pharma - Quick-Step spurtte Cavendish naar zijn 24ste ritoverwinning in de Tour. Hij was er toen nog tien verwijderd van het record van Eddy Merckx.

© BELGAIMAGE

25. 12 juli 2013: 13de rit Tour: Tours – Saint-Amand-Montrond

Tijdens de dertiende etappe van de Tour 2013 slaagde Cavendish er nog eens in om mee te glippen in een elitegroepje met enkele klassementsmannen en groene trui Peter Sagan. Met een straatlengte voorsprong knalde Cavendish naar de winst, voor Sagan en Nederlander Bauke Mollema.

© BELGA

26. 10 juli 2015: 7de rit Tour: Livarot – Fougères

Voor het eerst sinds 2007 was Cavendish er in 2014 niet in geslaagd om een Tourrit te winnen, hij viel tijdens de eerste rit uit met een sleutelbeenbreuk. In 2015 kon Cavendish opnieuw aanknopen met de zege. Hij won de zevende rit in Fougères, voor Greipel en Sagan.

© BELGAIMAGE

27. 2 juli 2016: 1ste rit Tour: Le Mont Saint-Michel – Utah Beach

In 2016 vond Cavendish zijn superbenen terug bij zijn nieuwe ploeg Dimension Data. Voor het eerst in zijn carrière won hij de openingsrit van de Tour. Hij liet met Marcel Kittel, Peter Sagan en André Greipel opnieuw klinkende namen achter zich.

© BELGAIMAGE

28. 4 juli 2016: 3de rit Tour: Granville – Angers

Na een dagje triomferen in het geel mocht Cavendish het groen aantrekken. In de derde rit dacht André Greipel gewonnen spel te hebben, maar de fotofinish toonde dat Cavendish toch nog als eerste over de streep reed.

André Greipel balt zijn vuisten, maar fotofinish duidt Cavendish aan als winnaar — © BELGA

29. 7 juli 2016: 6de rit Tour: Arpajon-sur-Cère – Montauban

Zes ritten ver in de Tour en drie ritzeges voor de Brit, het leek wel weer de goede oude Cavendish van 2008-2012 op weg naar zijn record van zes ritzeges in één Tour. Cavendish zat niet meer in het groen, maar haalde het wel van Marcel Kittel en landgenoot Daniel McLay.

© EPA

30. 16 juli 2016: 14de rit Tour: Montélimar – Villars-les-Dombes

Tot zijn record van zes etappezeges kwam hij deze Tour niet. Cavendish won enkel nog de veertiende rit naar Villars-les-Dombes, voor Alexander Kristoff en groene trui Peter Sagan.

© BELGAIMAGE

31. 29 juni 2021: 4de rit Tour: Redon – Fougères

Maar liefst vijf jaar na zijn laatste Tour stond Cavendish er opnieuw, totaal onverwacht. In de week voor de Tour kreeg hij te horen dat hij Sam Bennett moest vervangen bij Deceuninck - Quick-Step. In de vierde rit naar Fougères, waar hij al eens won in 2015, klopte hij Nacer Bouhanni en Jasper Philipsen.

© AFP

32. 1 juli 2021: 6de rit Tour: Tours – Châteauroux

Het record van Eddy Merckx kwam plots heel dicht. In Châteauroux, de stad waar hij al voor de derde keer won, spurtte hij naar ritzege nummer 32 in de Tour. Hij had nog twee stuks nodig om Merckx te evenaren.

© AFP

33. 6 juli 2021: 10de rit Tour: Albertville-Valence

Jaren na zijn glorieperiode lijkt Mark Cavendish op zijn 36ste opnieuw de allerbeste sprinter van het peloton te zijn. In de tiende rit van de Tour klopte hij onze landgenoten Wout van Aert en Jasper Philipsen, nadat hij alweer fantastisch werd afgeleverd door zijn team en lead-out Michael Morkov.

© BELGA

34. 9 juli 2021: 13de rit Tour: Nîmes - Carcassonne

In de schaduw van het middeleeuwse stadsgedeelte van Carcassonne voltrekt het mirakel zich. De leadout van Michael Morkov overtreft alweer de perfectie waardoor Cavendish nauwelijks zelf aan sprinten toekomt. Dat zijn Deense ploegmaat zelf tweede wordt, voor Jasper Philipsen, zegt voldoende. Ritzege 34 en een plaatsje naast Eddy Merckx is een feit.