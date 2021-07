Huis van tv-kijkend koppel in puin door explosie in Thaise chemiefabriek: “Blij dat we nog leven”

Een zware ontploffing in een chemiefabriek in Thailand zondagnacht heeft het leven gekost aan een brandweerman. Minstens zestig mensen raakten zwaargewond. De explosie was volgens de lokale overheid negen kilometer in de omtrek te voelen, maar huizen vlakbij de fabriek deelden in de klappen. Een echtpaar zat die nacht rustig televisie te kijken, toen hun huis plots door elkaar werd geschud. Samen met tientallen andere buurtbewoners, werden ze gewond naar het ziekenhuis gebracht. “Ons huis kan hersteld worden”, klinkt het. “Ik ben gewoon blij dat we nog leven.”