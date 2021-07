Tien procent van de Limburgse bouwbedrijven gaat vrijdag niet in bouwverlof. Dat is een verdubbeling van bouwvakkers die doorwerken tegenover vorig jaar. Er moet dan ook wat ingehaald worden. De coronacrisis heeft voor een achterstand in oplevering gezorgd. Daar kwam dan nog het slechte weer bovenop. En dan is er die enorme schaarste aan materialen. Wie nog voor vrijdag beleverd wordt, werkt maar al te graag nog een week door.