Komt groen licht voor inenting van 12 tot 15-jarigen te laat voor vierde golf?

12- tot 15-jarigen kunnen zich laten inenten met het Pfizer-vaccin. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. De komende weken zullen de jongeren worden uitgenodigd. Wel hebben ze toestemming nodig van een ouder of voogd. Wellicht worden de 12- tot 15-jarigen in de week van 19 juli gevaccineerd. ''Hoe meer mensen geprikt zijn, hoe beter,'' dat vindt biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt. Zeker nu dat vooral jongeren in het buitenland besmet raken met de deltavariant.