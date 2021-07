In de loop van de herfst zal de Europese Commissie het nieuwe rechtsstaatmechanisme voor het eerst toepassen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen nogmaals gezegd in het Europees Parlement. De volksvertegenwoordigers dringen er bij de Commissie al langer op aan dat ze haar kritiek over schendingen van de rechtsstaat in daden omzet.