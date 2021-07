Koning Willem-Alexander reageert bijzonder emotioneel: “Een aanslag op de rechtsstaat”

Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben in een video-interview gereageerd op de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries. De koning was zeer emotioneel en betuigde zijn medeleven aan de familie en vrienden van De Vries. Maar ook aan de collega’s die op dat moment achter de camera’s stonden: “Wij staan naast u want dit moet echt verschrikkelijk voor jullie zijn”.