Jumbo-Visma blijft in de hoek waar de klappen vallen: Tony Martin geeft op na nieuwe crash

Tony Martin zit niet meer in het Tourpeloton. De 36-jarige Duitser sukkelde het eerste halfuur loodzwaar in de gracht. De wegkapitein van Jumbo-Visma werd daarbij geraakt aan de rechterknie, -elleboog, bil en had ook bloed op het gezicht.

Martin was ook de man die de allereerste dag de vrouw met het bord ‘Allez Opi-Omi’ niet kon ontwijken, wat goed was voor de eerste grote crash van deze Tour. De Duitser lag er ook bij toen ploegmaat Robert Gesink de eerste maandag na een crash met Thomas en Kruijswijk de Tour moest verlaten. Met ook nog kopman Primoz Roglic is de Nederlandse WorldTourploeg ondertussen drie man kwijt. En zeggen dat Martin na een heel zware val in Parijs-Nice er alles aan deed om precies voor deze Tour opnieuw zijn rol van wegkapitein perfect te kunnen opnemen. Hij is de 21ste renner die ‘la grande boucle’ moet verlaten.