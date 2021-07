Leerlingen doneren deel winst studentenbedrijf aan goed doel

In september startten deze leerlingen vol goede moed aan hun specialisatiejaar. Al snel werd duidelijk dat het opstarten van een studentenbedrijf en het vinden van een stageplaats in coronatijden geen eenvoudige opdracht was. Beide groepen toonden echter hun ondernemingszin en stortten zich op de sociale media. Hun studentenbedrijven, Idooh Trish en Love gifts, werden een groot succes. Maar ze wilden ook iets voor anderen doen en daarom schonken ze een deel van hun winst aan een goed doel.