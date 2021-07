Zoon na aanslag op Peter R. de Vries: “Grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden”

“Gisteren is onze grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden.” Dat schrijft Royce de Vries, zoon van de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries, op Twitter.

“Wij als familie omringen Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase”, schrijft Royce namens de familie van de misdaadverslaggever.

De familie is blij met de steun die zij krijgen. “Veel is nog onzeker, maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden.”

Peter R. de Vries werd gisteravond in Amsterdam op straat neergeschoten en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vecht hij sinds gisteravond voor zijn leven, zegt burgemeester Femke Halsema.

