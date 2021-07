‘Wonderdokter’ Toon Claes reed al 120 keer de Ventoux op: “Heb ik de carrière van Wout gered? Dat is moeilijk om zelf te zeggen”

Zowat elke Belgische renner met naam en faam lag ooit in Herentals op de operatietafel van Toon Claes (66). De orthopedisch chirurg heeft in binnen- en buitenland carrière gemaakt met zijn vaak vooruitstrevende en vooral doelgerichte manier van behandelen. Maar de Kempenaar is zelf ook een sportfanaat, vertelt hij met veel plezier vanuit zijn tweede verblijf in… Malaucène, in de schaduw van de Ventoux en aankomstplaats van vandaag.