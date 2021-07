Gerard Piqué haalt uit na penaltynederlaag Spanje: “Niet eerlijk dat je na gelijkspel met achterstand aan penalty’s begint”

Wat een prachtige avond voor Spanje had kunnen worden tegen Italië, draaide na penalty’s uiteindelijk uit op een sisser. Jorginho schoot de beslissende penalty koeltjes voorbij Unai Simon, waardoor niet Spanje maar Italië naar de finale gaat.

Maar niet iedereen vindt die overwinning even terecht. Gerard Piqué uitte na afloop van de wedstrijd zijn ongenoegen op Twitter. “Het is geen toeval dat de vier penaltyreeksen in de Copa America en het EK telkens gewonnen werden door de ploeg die als eerste mag schieten.” Het statement van Pique werd vannacht nog extra kracht bijgezet, toen ook Argentinië als eerste mocht aanleggen vanop de stip en zo Colombia uitschakelde.

“Het is niet eerlijk dat je na een gelijkspel toch met een achterstand moet beginnen”, gaat de Catalaan verder. “Een ABBA-formaat zou beter zijn: op die manier zou er meer evenwicht zijn tussen de teams die doorgaan.” De statistieken geven ook hier de verdediger van Barcelona gelijk: de FIFA organiseerde al verschillende wedstrijden volgens dit penaltyformaat, en van de 36 penalty’s werd er exact 18 keer gewonnen door de thuisploeg.