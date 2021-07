Engelse pers rekent zich al rijk: “Italië als volgende op het menu”

Woensdagavond strijdt Engeland tegen Denemarken voor een plaats in de finale tegen Italië op het EK voetbal. Voor The Sun, een Engelse krant, is er alvast geen twijfel meer dat Engeland Italië zal bekampen in de finale.

“Bring the bacon home, lads”, staat te lezen op de cover van The Sun. Daarboven staat ‘Italian next on the menu”, wat impliceert dat ze in Engeland al volop bezig zijn met de finale. Maar, eerst moet nog gewonnen worden van de stugge Denen in de halve finale, die zich na de 0 op 6 in de groepsfase stevig herpakt hebben. Engeland won nog nooit een EK, en het hoopt er nu eindelijk voor te zorgen dat de traditionele slogan werkelijkheid wordt: “It’s coming home”.

De volledige cover: