Moment gefilmd waarop Nederlandse politie verdachten van aanslag Peter R. de Vries oppakt

De Nederlandse politie kon dinsdag twee personen oppakken in Leidschendam die ervan verdacht worden iets met de aanslag op Peter R. de Vries te maken te hebben. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf bij beelden van die arrestatie. Een derde verdachte werd gearresteerd in Amsterdam. De bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries werd dinsdag neergeschoten in Amsterdam, hij vecht nog steeds voor zijn leven.