LIVE. Heeft de Reus van de Provence opnieuw wielergeschiedenis in petto?

Het Tourpeloton moet vandaag liefst twee keer de Mont Ventoux beklimmen. Eén keer via Sault en één keer via Bédoin, wat een pak moeilijker is. De rit eindigt na 199 kilometer bovendien niet op de top, maar beneden in Malaucène. Wie zet deze tricky etappe naar zijn hand? Volg het hier live.