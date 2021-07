Steven Van Gucht: “Waarschijnlijk kleuren we binnenkort opnieuw oranje”

Er worden meer besmettingen opgepikt door het hoge aantal tests die wordt afgenomen voor reizen, maar niettemin vermoeden de experten dat er onderliggend toch een stijging is van het aantal besmettingen en ze verwachten ook een toename van het aantal ziekenhuisopnames. "We willen iedereen oproepen om voorzichtig te blijven, alleen zo kunnen we deze opflakkering indijken", aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

"De dalende trend is gebroken, het aantal nieuwe besmettingen is fel toegekomen. Dat is vooral te wijten aan de forse toename testen, die is op een week tijd met 51 procent toegenomen", aldus viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. "Door het laten testen om op reis te gaan, worden veel bijkomende besmettingen opgepikt, vooral bij twintigers en tieners, die ofwel nog niet gevaccineerd zijn ofwel enkel nog maar een eerste prik hebben gehad."

"We vermoeden dat er onderliggend toch een stijging is van het aantal besmettingen, die kan verklaard worden door drie factoren. Het reizen betekent meer testen, waardoor we meer gevallen vinden, al kan dat ook een oude infectie zijn. Het reizen zelf kan ook een risicofactor zijn, het aantal positieve tests ligt hoger bij terugkeerders dan vertrekkers. Tweede belangrijke factor is de verandering in ons gedrag, we hebben meer contacten. Een derde factor kan de opkomst van de deltavariant zijn, die nu Zo'n vijftig procent van de besmettingen veroorzaakt", aldus Van Gucht.

"Feest vooral buiten"

"We willen iedereen oproepen om voorzichtig te blijven, alleen zo kunnen we deze opflakkering indijken en de druk op de ziekenhuizen beperken. Spreek buiten af, beperk uw contacten tot een vaste groep en ga veilig op reis, vermijd feestjes binnen. Feest vooral buiten en blijf binnen je vaste bubbel. Laat u meteen testen bij klachten. Regelmatig een sneltest afnemen bij jezelf kan ook nuttig zijn. Let echter wel op, want Zo'n test heeft enkel waarde op één dag, de dag dat de test werd afgenomen. En vooral, laat u vaccineren, zodra mogelijk."

Opnieuw van groen naar oranje?

Tussen 27 juni en 3 juli hebben elke dag gemiddeld 545 Belgen positief getest op het coronavirus. Dat is na een lange periode van daling opnieuw een toename van maar liefst 66 procent in vergelijking met de week voordien. "Dat betekent dat er meer dan 200 besmettingen per dag extra worden vastgesteld, en we verwachten dat die de komende dagen nog zal stijgen. Waarschijnlijk kleuren we binnenkort opnieuw oranje op de Europese kaart", waarschuwt hij.

De huidige stijging doet zich uitsluitend voor bij mensen onder de 60 jaar. Bij de 60-plussers gaan de cijfers wel nog in dalende lijn. De toename is het sterkst bij tieners en twintigers, waar er ruim een verdubbeling van de vastgestelde besmettingen is. De besmettingen bij tieners en twintigers maken nu ruim de helft van alle nieuwe gevallen uit. Meer specifiek zijn het de jongeren tussen de 18 en 24 jaar bij wie we momenteel de meeste gevallen vaststellen, aldus Van Gucht.

De toename van het aantal besmettingen is merkbaar in alle gewesten en provincies, met uitzondering van de provincie Henegouwen. De stijging is momenteel het meest uitgesproken in Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen, en het hoogst aantal besmettingen wordt vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stijging ziekenhuisopnames verwacht

De daling van het aantal ziekenhuisopnames is geleidelijk aan vertraagd en lijken de laatste dagen niet meer te dalen. "Het weekgemiddelde zal binnenkort waarschijnlijk opnieuw stijgen. Voorlopig liggen 257 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 102 op de afdeling intensieve zorg. Dat is 22 procent en 29 procent lager dan week ervoor, hier zien we voorlopig nog geen vertraging."

Als het over de cijfers gaat, valt er wel nog goed nieuws te rapen als het gaat over het aantal overlijdens. "De overlijdens kennen nog steeds een daling, er zijn gemiddeld drie overlijdens per dag te betreuren. De helft van die overlijdens wordt vastgesteld in de leeftijdsgroep 45-74 jaar", aldus Van Gucht. Hij sloot de persconferentie af met volgende boodschap: "Met een beetje voorzichtigheid en met de hulp van het vaccin, gaan we nog steeds een hele mooie zomer tegemoet."

(edm)